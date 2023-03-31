Вышел фильм «Тетрис» с Никитой Ефремовым и Тэроном Эджертоном

На Apple TV+ прошла премьера картины «Тетрис». Новый фильм можно посмотреть на сервисе с профессиональным дубляжом либо же в оригинальной озвучке, но с субтитрами на русском языке.

Эта лента рассказывает об истории создания легендарной игры «Тетрис». Ее в свое время создал советский программист Алексей Пажитнов. Большую роль сыграл геймдизайнер и продавец видеоигр Хэнк Роджерс. Он распространил данный проект на Западе.

В ленте роль разработчика досnалась российскому актеру Никите Ефремову. Роджерса сыграл Тэрон Эджертон. Вместе с ними в фильме также появились Энтони Бойл и Тоби Джонс.

Режиссером «Тетриса» стал Джон Бейрд. Спродюсировал кинопроект Мэттью Вон.

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