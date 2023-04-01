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11 лучших фильмов о ядерной угрозе

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11 лучших фильмов о ядерной угрозе
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Фото из открытых источников

Эпоха после Второй мировой носит название атомная эра. Угроза войны на уничтожение тогда определяла мышление эпохи Холодной войны во всем. Даже в кино второй половины 20 века главной темой являлось так и не случившееся событие — конфликт между «первым» и «вторым» миром. Представляем вашему вниманию 11 лучших фильмов о ядерной угрозе.

1. «Кракатит» Отакар Вавра, 1947 год

2. «Целуй меня насмерть» Роберта Олдрича, 1955 год

3. «Я живу в страхе» Акира Куросава, 1955 год

4.«Война» Велько Булайича, 1960 год.

5. «Девять дней одного года» Михаила Ромма, 1962 год.

6. «Причастие» Ингмара Бергмана, 1963 год.

7. «Доктор Стрейнджлав, или Как научился не нервничать и любить бомбу» Стэнли Кубрика, 1964 год.

8. «Система безопасности» Сидни Люмет, 1964 год.

9. «Военная игра» Питера Уоткинса, 1965 год.

10. «Письма мертвого человека» Константина Лопушанского, 1986 год.

11. «Жертвоприношение» Андрея Тарковского, 1986 год.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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