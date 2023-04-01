Комбат Ходаковский заговорил о наступательных неудачах и посоветовал смещать акцент на оборону

Экс-комбат батальона «Восток» в ДНР Александр Ходаковский, который недавно получил новую должность, в ожидании большого наступления Вооруженных сил Украины разразился большой публикацией-рассуждением. Главный посыл военачальника - ВС РФ необходимо смещать акцент на оборону.

«Безусловно, мы не можем понимать всех нюансов, но то, что доступно нашему пониманию, говорит об одном: смещайте акцент на оборону. В этом плане мне близка позиция Суровикина, который приходит к тем же выводам», - пишет Ходаковский, отмечая, что лично он такой позиции придерживается уже давно.

В данном контексте автор еще раз напоминает, что наступление может быть победным только если для того созданы предварительные условия: противник измотан при параллельном накоплении ресурсов.

Далее Ходаковский ненавязчиво покритиковал наступательные порывы российских войск в зимнюю кампанию. В частности, «стремление наступать вопреки очевидным противопоказаниям».

«Наступательные неудачи - это не только числа прямых потерь, но и отрицательный эффект, который распространяется в войсках. Этот эффект, пожалуй, даже хуже, чем потери, если они завершаются результатом», - объяснил Ходаковский.

Говоря о себе, экс-комбат заявил, что у него не было желания наступать любой ценой. В атаку свое подразделение он вел, когда видел возможности для успешного наступления. Так было в Мариуполе.

«В плане наступать, или не наступать я руководствуюсь только рациональным подходом без примеси самолюбия и амбиций», - заключил он.

Ранее полковник Михаил Ходаренок описал три возможные этапы украинского контрнаступления - ошеломить, парализовать, разгромить.