Yandex.RTB

Комбат Ходаковский заговорил о наступательных неудачах и посоветовал смещать акцент на оборону

Image 16+
Комбат Ходаковский заговорил о наступательных неудачах и посоветовал смещать акцент на оборону
Украина
Фото из открытых источников

Экс-комбат батальона «Восток» в ДНР Александр Ходаковский, который недавно получил новую должность, в ожидании большого наступления Вооруженных сил Украины разразился большой публикацией-рассуждением. Главный посыл военачальника - ВС РФ необходимо смещать акцент на оборону.

«Безусловно, мы не можем понимать всех нюансов, но то, что доступно нашему пониманию, говорит об одном: смещайте акцент на оборону. В этом плане мне близка позиция Суровикина, который приходит к тем же выводам», - пишет Ходаковский, отмечая, что лично он такой позиции придерживается уже давно.

В данном контексте автор еще раз напоминает, что наступление может быть победным только если для того созданы предварительные условия: противник измотан при параллельном накоплении ресурсов.

Далее Ходаковский ненавязчиво покритиковал наступательные порывы российских войск в зимнюю кампанию. В частности, «стремление наступать вопреки очевидным противопоказаниям».

«Наступательные неудачи - это не только числа прямых потерь, но и отрицательный эффект, который распространяется в войсках. Этот эффект, пожалуй, даже хуже, чем потери, если они завершаются результатом», - объяснил Ходаковский.

Говоря о себе, экс-комбат заявил, что у него не было желания наступать любой ценой. В атаку свое подразделение он вел, когда видел возможности для успешного наступления. Так было в Мариуполе.

«В плане наступать, или не наступать я руководствуюсь только рациональным подходом без примеси самолюбия и амбиций», - заключил он.

Ранее полковник Михаил Ходаренок описал три возможные этапы украинского контрнаступления - ошеломить, парализовать, разгромить.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Комбат Ходаковский заговорил о наступательных неудачах и посоветовал смещать акцент на оборону

Сегодня, 11:38

Британский разведчик Ингрэм: бои за Крым будут очень затратными

Вчера, 09:33

Ходаренок заявил, что в основу контрнаступления ВСУ положено три слова - «ошеломить, парализовать, разгромить»

29-03-2023, 11:08

19fortyfive: эксперт Дэвис назвал победой над РФ проблемы в экономике и износ ее армии

29-03-2023, 10:18

ГУР Украины заявляет о поражении российских ракет «Калибр-НК» в Джанкое в Крыму 20 марта

21-03-2023, 11:33

Стрелков: На Украину уже поступило более 100 танков Leopard

21-03-2023, 10:58

Стрелков: Боевые действия в Бахмуте ведутся по правилам сражающегося от обороны противника

18-03-2023, 15:58

Military Media Center: В 2022 году ВСУ получили 117 575 единиц современного западного вооружения

15-03-2023, 17:18

Юрий Подоляка: Наступление на угледарском направлении потерпело фиаско

14-03-2023, 10:58

Стрелков: Угрозы окружения группировки ВСУ в Авдеевке нет даже близко

13-03-2023, 10:03

«Asia Times»: США окажут помощь Киеву для наступления на Крым

12-03-2023, 10:08

Генерал ВСУ Сырский заявил, что Украина пытается создать для армии России положение «цугцванга»

8-03-2023, 15:28

Байден уверен, что Россию нельзя победить на поле боя в Украине

5-03-2023, 17:51

Военкор Руденко: Украину в 2023 году ждёт голод

5-03-2023, 16:48

Воздушные силы Украины объявили о сбитии истребителя-бомбардировщика Су-34 над Енакиево

3-03-2023, 17:18

Стрелков: Ситуация с Бахмутом почти один в один напоминает штурм села Пески

27-02-2023, 18:03

«Politico»: Президент Зеленский не сможет управлять Украиной после окончания конфликта

27-02-2023, 10:08

57-летний танкист армии ВСУ сравнил немецкие и советские танки с «Мерседесом» и «Жигулями»

21-02-2023, 12:16

Глава Луганской ВГА Гайдай заявил о тяжелых боях на фронте с ВСУ у Кременной

21-02-2023, 11:28

Украинские военные сообщили об уничтожении российской ТОС «Солнцепек» под Угледаром

15-02-2023, 13:18

Константин Меладзе выставил на продажу русскоязычные хиты певицы Веры Брежневой
  • 29-03-2023, 14:02

Константин Меладзе выставил на продажу русскоязычные хиты певицы Веры Брежневой

Песни на русском языке, которые были написаны композитором Константином Меладзе для Веры Брежневой и его поп-группы «ВИА Гра» в том числе, были

Смольный рассчитывает заработать 1,5 млрд на петербуржцах с «лишними» квартирами
  • 29-03-2023, 17:18

Смольный рассчитывает заработать 1,5 млрд на петербуржцах с «лишними» квартирами

В Петербурге участились проверки жителей с «лишними» квартирами, сообщают источники РБК. По их данным, возглавляемый Александром Бегловым Смольный

В Амстердаме собираются запретить TikTok работникам администрации
  • 29-03-2023, 14:53

В Амстердаме собираются запретить TikTok работникам администрации

Нидерландское издание NL Times сообщает, что политическое руководство столицы Голландии Амстердама приняло решение запретить работникам администрации

StarHit.ru: певица Кристина Орбакайте вспомнила наставления своей матери, Аллы Пугачевой
  • 29-03-2023, 21:14

StarHit.ru: певица Кристина Орбакайте вспомнила наставления своей матери, Аллы Пугачевой

Алла Пугачева больше года живет в Израиле. Примадонну регулярно критикуют за поддержку ее молодого мужа-юмориста. Достается иногда дочери артистки

Ангелина Вовк заявила, что Филиппу Киркорову нужно быть сдержаннее во время концертов
  • 29-03-2023, 14:14

Ангелина Вовк заявила, что Филиппу Киркорову нужно быть сдержаннее во время концертов

Российская телеведущая Ангелина Вовк в разговоре с корреспондентами рассказала, как закончилось их общение с Филиппом Киркоровым. По словам народной

«Что-то выжигает организм»: эксперты рассказали о состоянии певицы МакSим
  • 29-03-2023, 18:26

«Что-то выжигает организм»: эксперты рассказали о состоянии певицы МакSим

Сергей Лавров в интервью с «КП» высказал свое мнение на счет недавнего выступления певицы Максим. Он считает, что это не первый случай, когда

Интересная информация
У женщин вырастут пышные усы и борода: самый опасный напиток назвали медики
  • Вчера, 12:20

У женщин вырастут пышные усы и борода: самый опасный напиток назвали медики

Россиянам рассказали, как пиво может поменять внешность женщины и мужчины. Пенный напиток приводит к излишней волосатости у дам и появлению груди у

Путин сделал заявление об экономике РФ
  • 29-03-2023, 20:13

Путин сделал заявление об экономике РФ

Российский президент Владимир Путин сегодня сделал заявление об экономике Российской Федерации. Он рассказал, что по ряду показателей в ней

По всей стране: ЧВК «Вагнер» запустила мобильные центры по набору в свои ряды
  • Вчера, 00:16

По всей стране: ЧВК «Вагнер» запустила мобильные центры по набору в свои ряды

Мобильные центры по набору в ЧВК «Вагнер» начали работать по всей России. За ближайший месяц рекрутеры планируют посетить более 40 тыс. населенных

Врач Наталья Макарочкина сообщила, почему людей клонит в сон и чем это опасно
  • 30-03-2023, 10:50

Врач Наталья Макарочкина сообщила, почему людей клонит в сон и чем это опасно

Об опасности состояния, когда человека постоянно клонит в сон, рассказала Врач Наталья Макарочкина. По ее информации, постоянная сонливость у