Politico: Европе грозит катастрофа в связи с запретом на выращивание мака в Афганистане

Введенный талибами (запрещенная в РФ организация) запрет на выращивание мака на афганской земле приведет к катастрофическим последствиям, с которыми столкнется Старый Свет. Соответствующий материал был опубликован на страницах издания Politico, сообщает "Газета.Ru".

Есть опасения, что европейский рынок героина в скором времени затронет дефицит предложения, на освободившееся место придет нечто более серьезное. В статье сказано, что из-за возможной нехватки мака преступники активизируют изготовление синтетических опиоидов (фентанил), станут реализовывать их тем, кто не имеет возможности употреблять героин.

Издание Politico пишет, что запрет талибов будет серьезно угрожать здоровью людей. Дело в том, что природный героин гораздо слабее синтетических опиоидов. Отмечается, что в Америке в год умирают десятки тысяч из-за употребления фентанила. На европейском рынке можно столкнуться разве что с героином из Афганистана. Запрет талибов начнет действовать в ближайшие недели.