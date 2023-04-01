Актриса Елена Валюшкина ответила всем хейтерам кинокартины «Горько»

Российская известная комедия «Горько» в свое время была удостоена весьма противоречивых отзывов. При этом большинство отечественных критиков высказались о фильме положительно.

В прокате картина сумела собрать более чем 27 миллионов долларов. Несмотря на это, внушительная часть поклонников назвали ленту скорее неудачной.

Критика о сих пор продолжает поступать в адрес создателей фильма «Горько». Актриса Елена Валюшкина, которой в проекте досталась одна из главных ролей, призналась, что она с доводами критиков категорически не согласна. По словам звезды, фильм делали с большой благодарностью и любовью к родителям.