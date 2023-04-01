Певцы и актеры, которые высказываются против проведения специальной военной операции, зачастую подвергаются осуждению российских властей и обычных граждан. Отмена их выступлений уже стала тенденцией.

К примеру взять, были отменены концерты украинской певицы Ани Лорак и российского исполнителя Валерия Меладзе. Александр Ревва, который выступает под псевдонимом Артур Пирожков, решил не ждать, когда его тоже это постигнет.

Артист сам принял решение отменить свои мероприятия, которые были запланированы на 1, 8 апреля в Москве. Тем более, в феврале в Краснодаре и Ростове-на-Дону его выступления также не состоялись.

Примечательно, что все зрители, которые заранее приобрели билеты на концерт Александра Реввы, смогут сдать их и получить назад свои деньги.