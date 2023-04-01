Андрей Соколов напомнил, как поменялось отношение к русским на Украине после распада СССР

Андрей Соколов убежден, что отношение к русским в Украине начало меняться еще задолго до событий 2014 года. Об этом актер поразмышлял во время беседы с АиФ.

Артист заявил, что когда-то часто ездил на Украину по работе. Пропаганда начала работать еще во времена распада СССР. Затем все усугублялось, что подтолкнуло власти к спецоперации. Соколов утверждает, что сейчас в стране идет прессинг, "ломающий" мозг украинцев. Он вспомнил одного оператора с Украины, который принимал участие в съемках сериала, впоследствии он пропитался ненавистью к РФ.

"Вроде был взрослый мужик, должен понимать, что и к чему. Что с ним случилось, когда вернулся в Украину и пропитался пропагандой. Человек зарабатывал у нас, снимал сериалы, теперь начал слать жуткие сообщения", – рассказал Андрей Алексеевич.