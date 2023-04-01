Бывшая жена Грачевского назвала кинофильм «Непослушная» худшей работой Петрова

Бывшая супруга Александра Грачевского Анна высказалась впервые о фильме «Непослушная». Он показался ведущей самой худшей работой режиссера Александра Петрова.

Женщина посетила премьеру 4-й части ленты «Джон Уик». Звезда охотно общалась с репортерами. Когда у нее поинтересовались, показался ли ей фильм «Непослушная» похожей на «Пятьдесят оттенков серого», она не стала юлить, назвав ленту ужасной.

«Простите, но это чудовищный фильм. Он вызывает у мена такие ощущения, это правда. Мне было невкусно. Считаю его ужасной работой Александра Петрова», - сказала жена Грачевского.

Отметим, что в «Непослушной» рассказывается история студентки Эли. Молодой эколог хочет спасти лес, который собрался застраивать Матвей. Предпринимателя неприступная и самоуверенная девушка заинтриговала. Ради спасения леса Эля согласилась 7 дней прожить под одной крышей с предпринимателем. В итоге молодые люди друг в друга влюбились.