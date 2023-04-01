Бывшая жена Грачевского назвала кинофильм «Непослушная» худшей работой Петрова

Песни на русском языке, которые были написаны композитором Константином Меладзе для Веры Брежневой и его поп-группы «ВИА Гра» в том числе, были
В Петербурге участились проверки жителей с «лишними» квартирами, сообщают источники РБК. По их данным, возглавляемый Александром Бегловым Смольный
Нидерландское издание NL Times сообщает, что политическое руководство столицы Голландии Амстердама приняло решение запретить работникам администрации
Алла Пугачева больше года живет в Израиле. Примадонну регулярно критикуют за поддержку ее молодого мужа-юмориста. Достается иногда дочери артистки
Российская телеведущая Ангелина Вовк в разговоре с корреспондентами рассказала, как закончилось их общение с Филиппом Киркоровым. По словам народной
Сергей Лавров в интервью с «КП» высказал свое мнение на счет недавнего выступления певицы Максим. Он считает, что это не первый случай, когда
Россиянам рассказали, как пиво может поменять внешность женщины и мужчины. Пенный напиток приводит к излишней волосатости у дам и появлению груди у
Российский президент Владимир Путин сегодня сделал заявление об экономике Российской Федерации. Он рассказал, что по ряду показателей в ней
Мобильные центры по набору в ЧВК «Вагнер» начали работать по всей России. За ближайший месяц рекрутеры планируют посетить более 40 тыс. населенных
Об опасности состояния, когда человека постоянно клонит в сон, рассказала Врач Наталья Макарочкина. По ее информации, постоянная сонливость у