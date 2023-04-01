Die Welt: Новый немецкий фильм по роману Ремарка выглядит как оправдание Германии за войну

Немецкий фильм "На Западном фронте без перемен" получил четыре "Оскара" — такого никогда ранее не было! Сцены в киноленте показывают жестокость и бессмысленность войны, и, можно предполагать, что именно это произвело глубокое впечатление на жюри. Теперь картину тщательно анализируют по всему миру, пишет издание Die Welt.

К примеру, реакция Германии была двойственной. Режиссера Эдварда Бергера в основном упрекали за то, что он слишком далеко отошел от романа немецкого ветерана Первой мировой войны Эриха Марии Ремарка, излишне сконцентрировавшись на батальных сценах. Зарубежные критики же обратили внимание на другое: в странах, где до сих пор фильм принимали с восторгом, вдруг начали искать в нем скрытые смыслы.

Проект новой экранизации по роману Ремарка возник в 2020 году, а сами съемки начались в 2021 году. При этом уже сегодня фильм породил дискуссию о возможном перемирии между Россией и Украиной, поскольку в фильме показаны последствия перемирия, которое было заключено "не ко времени и любой ценой".

В целом, фильм Бергера — это взгляд с другой стороны. Он является первой экранизацией книги "На Западном фронте без перемен" с немецкой точки зрения, поскольку версию 1930 года сняли в Голливуде.