Дочь продюсера Иосифа Пригожина Даная в своих соцсетях показала себя после побоев

В конце марта дочь Иосифа Пригожина призналась, что она неоднократно сталкивалась с домашним насилием. Как отметила наследница продюсера, молодой человек, который поднимал на нее руку, сейчас отбывает тюремный срок.

На днях в микроблоге модель выставила архивный снимок, на котором видно последствия рукоприкладства со стороны бывшего избранника девушки.

«Это ужасно!! У меня выпали волосы, я жила с мамой, замазывала синяки тоналкой, чтоб не было видно. Самой было очень плохо! Меня постоянно тошнило. Бил меня МЧ по голове, лицу. Я не могла понять за что... прошло немного времени, все повторилось, я решила уйти! Позже Бог его наказал, его посадили», — вспомнила Даная.

Сейчас дочь Пригожина счастлива в новых отношениях. Она воспитывает сына с молодым человеком Евгением.