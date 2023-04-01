Финалистка шоу «Голос» Ольга Задонская сравнила Полину Гагарину с сигналом «SOS по жизни»

Песни на русском языке, которые были написаны композитором Константином Меладзе для Веры Брежневой и его поп-группы «ВИА Гра» в том числе, были
Военный эксперт, полковник в отставке Михаил Ходаренок во время недавнего эфира на федеральном телеканале посетовал на то, что поставки вооружений
Экс-глава Минобороны ДНР (Донецкой Народной Республики) Игорь Стрелков считает, что ВС Украины создали ударный кулак. По мнению эксперта, существует
Алла Пугачева больше года живет в Израиле. Примадонну регулярно критикуют за поддержку ее молодого мужа-юмориста. Достается иногда дочери артистки
Российская телеведущая Ангелина Вовк в разговоре с корреспондентами рассказала, как закончилось их общение с Филиппом Киркоровым. По словам народной
Рэпер Алишер Моргенштерн* (признан иноагентом) исполнил популярную песню "Я русский", автором которой является российский певец SHAMAN (Ярослав
Нидерландское издание NL Times сообщает, что политическое руководство столицы Голландии Амстердама приняло решение запретить работникам администрации
Занимавший раннее должность руководителя правительства киевского режима Николай Азаров выразил мнение о целях польского политического руководства в
Жители Северной столицы требуют, чтобы на прямых линиях появлялся губернатор Александр Беглов, а не его заместители. Напомним, следующее мероприятие
Россиянам рассказали, как пиво может поменять внешность женщины и мужчины. Пенный напиток приводит к излишней волосатости у дам и появлению груди у