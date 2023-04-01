Финалистка шоу «Голос» Ольга Задонская сравнила Полину Гагарину с сигналом «SOS по жизни»

Правду о Полине Гагариной рассказала участница проекта «Голос» Ольга Задонская. Она запомнилась после выступления с песней «Кукушка». Артистка недавно поделилась подробностями взаимоотношений со звездой «МУЗ-ТВ».

Ольга вместе с Полиной прокатилась по стране. Сейчас девушка является вокалисткой группы «Маша Шейх & Zadonskaya».

На всех афишах значилась как специальный гость. Она помогала мне с песнями. Но не была моим продюсером в прямом смысле этого слова. Она артист, у нее есть свои концерты, - сказала Задонская.

Исполнительница уверена, что всегда может рассчитывать на поддержку Гагариной. Ее Ольга назвала «SOS в жизни». По словам солистки, они часто реагируют на публикации друг друга в социальных сетях и обмениваются поздравлениями с теми или иными праздниками.