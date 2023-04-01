Иван Охлобыстин оценил поступки и высказывания Гребенщикова и Галкина*

Эпидемиологи предупреждают граждан о возможной вспышке бактериального менингита. Как рассказали специалисты, болезнь является крайне опасной.
В субботу, 1 апреля, в Екатеринбурге и иных городах Свердловской области начали запись детей в первые классы. Однако некоторые родители успели
Об опасности состояния, когда человека постоянно клонит в сон, рассказала Врач Наталья Макарочкина. По ее информации, постоянная сонливость у
Недавно Максим Галкин (признан иноагентом) на своем концерте пошутил о Филиппе Киркорове в прозрачных колготках с головой ведущей Ольги Скабеевой в
В Сети активно обсуждают анонс телесериала по произведению Михаила Шолохова «Тихий Дон». Сообщалось, что картина от Netflix выйдет уже летом. В
СМИ написали о «полном дне» актера Артура Смолянинова* (признан иноагентом) после выхода нового интервью в одной из программ канала France 24. Бывшие
Россиянам рассказали, как пиво может поменять внешность женщины и мужчины. Пенный напиток приводит к излишней волосатости у дам и появлению груди у
Врач-токсиколог Михаил Кутушов сообщил, что вред некоторых продуктов для кишечника очевиден. Эту еду можно найти в каждом доме. Речь идет о выпечке,
Жители Северной столицы требуют, чтобы на прямых линиях появлялся губернатор Александр Беглов, а не его заместители. Напомним, следующее мероприятие
Мобильные центры по набору в ЧВК «Вагнер» начали работать по всей России. За ближайший месяц рекрутеры планируют посетить более 40 тыс. населенных