Иван Охлобыстин оценил поступки и высказывания Гребенщикова и Галкина*

Актер Иван Охлобыстин высказался о музыкантах, покинувших РФ и раскритиковавших СВО.

«За бугром несладко. Даже по-человечески их жалко. Как трехногую собачку. Поэтому критика воспринимается с этим отношением. Пусть трехногая собака лает. Кстати, по-разному лают. Про Галкина* я брезгую. Покровский* не должен забывать о таблетках... Весь цирк с конями Гребенщиков венчает. Борис искренне недоумевает из-за отсутствия интереса у публики к его политической позиции. Это правда, всем на него наплевать, кроме нас, преданных и законченных романтиков. Нам жалко его», - написал Охлобыстин.

Аритст уверен, что «жухлого кумира», который исполнял песни про «золотой город с прозрачными воротами», ждет печальное будущее, лишенное уважения.

«Борис Борисыч не угонится за популярным трендом «убей русского». Ему не позволит комплекс неполноценности», - добавил сценарист.