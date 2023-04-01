Экс-супруг Полины Гагариной Исхаков сообщил о любви к Юлии Пересильд

Экс-муж Полины Гагариной, знаменитый фотограф Дмитрий Исхаков во время своей последней беседы с журналистами признался в тайных чувствах к популярной актрисе из РФ Юлии Пересильд.

По словам бывшего Гагариной, он в свое время работал со многими звездами отечественного шоу-бизнеса, однако сотрудничество с некоторыми звездами надолго запомнит.

Я люблю работать с Юлией Пересильд. Она в моем сердце занимает особое место. Я думаю, тайно в нее влюблен, - заявил Исхаков.

Дмитрий при этом добавил, что влюбленность в участников съемки помогает специалитсу лучше выполнять задачи, поскольку когда фотограф смотрит влюбленными глазами на модель, то он видит в ней только самое лучшее.