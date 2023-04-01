Какие сериалы выйдут в России в апреле 2023 года

Любителям телевизионных сериалов апрель 2023 года обещает много интересного, остросюжетного и даже трогательного. Большая часть киноновинок расскажет поклонникам о женской силе.

Какие апрельские новинки рекомендуют посмотреть, какие сериалы выйдут на экраны уже в этом месяце?





1. «Жить жизнь»: премьера состоится 13 апреля 2023 года.

2. «Актрисы»: премьера намечена на 30 марта 2023 года.

3. «Сансара»: премьера пройдет 6 апреля 2023 года.

4. «Мерзлая земля»: премьера сериала - 7 апреля года.

5. «Ольга: финал»: премьера состоится 10 апреля года.

6. «Любовь и смерть»: премьера пройдет уже 26 апреля года.

7. «Роковое влечение»: премьеру стоит ждать 30 апреля 2023 года.