Картина с уехавшим из РФ Анатолием Белым может вновь выйти в прокат

Покинувший в минувшем году Россию актер снова может появиться на российских экранах. Речь идет об Анатолии Белом, который уволился из МХТ Чехова после 20 лет службы и уехал в Израиль с семьей на фоне проведения СВО.

По словам продюсера Натальи Клибановой, в съемках картины «Мира», помимо самого Анатолия Белого, также снялись Дарья Мороз и другие артисты. В кинотеатрах лента не смогла собрать много денег, но она смогла стать успешным семейным кинофильмом.

Во многом это можно объяснить тем, что лента появилась в прокате вместе с популярной картиной «Чебурашка».

Клибанова также намекнула, что «Миру» могут повторно выпустить в прокат. В кинотеатрах РФ впервые фильм начали показывать 22 декабря минувшего года.