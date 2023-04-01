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Картина с уехавшим из РФ Анатолием Белым может вновь выйти в прокат

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Картина с уехавшим из РФ Анатолием Белым может вновь выйти в прокат
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Фото из открытых источников

Покинувший в минувшем году Россию актер снова может появиться на российских экранах. Речь идет об Анатолии Белом, который уволился из МХТ Чехова после 20 лет службы и уехал в Израиль с семьей на фоне проведения СВО.

По словам продюсера Натальи Клибановой, в съемках картины «Мира», помимо самого Анатолия Белого, также снялись Дарья Мороз и другие артисты. В кинотеатрах лента не смогла собрать много денег, но она смогла стать успешным семейным кинофильмом.

Во многом это можно объяснить тем, что лента появилась в прокате вместе с популярной картиной «Чебурашка».

Клибанова также намекнула, что «Миру» могут повторно выпустить в прокат. В кинотеатрах РФ впервые фильм начали показывать 22 декабря минувшего года.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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