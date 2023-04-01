Кристина Орбакайте объяснила, почему не пришла на премьеру собственного кинофильма

Жители Северной столицы требуют, чтобы на прямых линиях появлялся губернатор Александр Беглов, а не его заместители. Напомним, следующее мероприятие
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В Сети активно обсуждают анонс телесериала по произведению Михаила Шолохова «Тихий Дон». Сообщалось, что картина от Netflix выйдет уже летом. В
В середине марта певица МакSим появилась в концертном зале «Роза Холл» в Сочи. Но произошло что-то странное. Исполнительница попыталась спеть
СМИ написали о «полном дне» актера Артура Смолянинова* (признан иноагентом) после выхода нового интервью в одной из программ канала France 24. Бывшие
Введенный талибами (запрещенная в РФ организация) запрет на выращивание мака на афганской земле приведет к катастрофическим последствиям, с которыми
Мобильные центры по набору в ЧВК «Вагнер» начали работать по всей России. За ближайший месяц рекрутеры планируют посетить более 40 тыс. населенных
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Водитель Mercedes-Benz едва не сбил девушку на пешеходном переходе в Нижнем Тагиле. При этом автолюбитель оказался бесправником, то есть не имел