Кристина Орбакайте объяснила, почему не пришла на премьеру собственного кинофильма

Кристина Орбакайте не появилась на премьере кинофильма «Любовь-морковь: восстание машин» (16+), хотя исполнила одну из главных ролей. Отсутствие певицы на премьере фанатов неприятно удивило.

Несмотря на то, что съемки закончились, работа над фильмом не считается законченной - актеры обязаны принимать участие в продвижении ленты. Поэтому на красной дорожке все ждали Орбакайте. Но Кристина решила ограничиться видеороликом в своих соцсетях.

К сожалению, не могу быть с группой, коллегами, Гошей - замечательным киномужем, со всеми зрителями. Душой я конечно же с вами, - обратилась к подписчикам артистка.

Свое отсутствие дочь Примадонны пояснила загруженным графиком. Но в Сети отметили, что у исполнительницы не назначено гастролей на конец месяца. В последний раз она выступила 9 марта.