Ксения Собчак прилетела в Пермь на премьеру оперы Богомолова «Летучий голландец»

Константин Богомолов в Пермском оперном театре «Кармен» готовится представить театралам свою новую работу - оперу Рихарда Вагнера «Летучий Голландец». В Пермь на премьеру ждут немало звездных гостей из столицы. В город на Каме в том числе пожаловала ведущая и журналистка Ксения Собчак, которая является супругой режиссера.

- Лечу на премьеру «Летучего голландца» к мужу в Пермь! Вагнер - это серьезно! - написала в своем Телеграмм-канале светская львица.

Учитывая наплыв московской публики и дороговизну билетов на постановку, представители театра объявили, что они будут транслировать в прямом эфире премьеру. Но предупредили, что сразу же после окончании эту запись сотрут.

Кроме того, дирижер Филипп Чижевский зрителей предупредил, что новая опера будет идти без антрактов.











