Марат Башаров рассказал о конфликтах на «Экстрасенсах», своих сверхспособностях и общении с Костомаровым

На ТНТ сегодня стартует проект «Экстрасенсы. Битва сильнейших». Его ведущий Марат Башаров рассказал о конкуренции на шоу, собственных паранормальных способностях и общении с Романов Костомаровым.

По словам ведущего, в новом сезоне напряжение чувствовалось как никогда. Была очень сильная конкуренция.

Если на «Битве» преимущественно все вели себя сдержанно, то сейчас все били себя кулаком в грудь и кричали: Я лучший, пришел сюда за победой, докажу, что самый лучший — просто искры летят.

Башаров признался, что иногда видит и может рассказать такое, что его знакомые все в шоке. Это случается очень редко, но бывает, что открывается портал и ведущий может рассказать то, чего никогда не знал.

Вспомнил Марат о Романе Костомарове. С Оксаной Домниной, его женой, он принимал участие в одном проекте.

С Ромой мы хорошие друзья. С Оксаной также. Общаемся, я всегда поддерживаю связь. Мы наговариваем на диктофон Роме сообщения, Оксана ему приносит эти записи, он прослушивает и улыбается.