Младший сын Валерия Золотухина вырос настоящей копией известного отца

Младший сын Валерия Золотухина вырос копией своего звездного отца. Актер скончался 10 лет назад. Наследник продолжил дело родителя.

Иван похож на отца не только внешне, но и чертами характера. Юноша очень темпераментный и взрывной. Стоит парню вспылить, как он остывает и вскоре просит прощения. Актер при этом старается сдерживать себя и не обижать близких. Сын Золотухина в 3 года впервые снялся в эпизодической роли вместе со своей мамой. С детства парень мечтал стать известным, поэтому поступил в Театральную школу Табакова.

«Много времени мы с отцом проводили вместе. Он привозил мне подарки и сопровождал в первый класс. Мама была строгой, а папа не ограничивал в свободе. Когда умер, мне сказали, что покинул нас в долгой командировке. Сейчас он мне снится. Очень жаль, что я не смог пообщаться с ним в осознанном возрасте и вместе сыграть», - вспомнил Золотухин.