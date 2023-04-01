«Мне неинтересно»: Михаил Боярский высказался о карьере своей дочери Лизы

Михаил Боярский редко появляется на людях. Артист переосмыслил жизненные ценности и все свободное время сейчас уделяет родным.

Чувствует себя 73-летний актер неважно. Но закончил карьеру по другим причинам.

«Мне неинтересно! Я не разбираюсь в новых пьесах. Не могу понять, почему сценарии начинаются с мата и для чего? Можете объяснить? Хотя не нужно, все понял», – сказал Боярский.

За творчеством дочери Михаил Сергеевич не сильно следит. Актер не желает вмешивается в работу наследницы, не наставляет ее, не поучает.

«Раньше с Лизой спорили. Пытался что-либо подсказать. А затем сказал: «Все, что делаете, мне неинтересно!» Споры закончились», – добавил он.





