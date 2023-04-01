Народный артист РФ Андрей Соколов признался, что у них с Калягиным был один объект желания

В последней интервью Андрей Соколов рассказал о карьере в советском и российском кинематографе. Как признался Народный артист Российской Федерации, в молодости, при поступлении в студию МХАТ, он столкнулся с Александром Калягиным. Тогда произошел неприятный инцидент.

«Калягин меня спросил: «Что вы хотите показать?» Смотрю – на столе стоит графин с водой. Отвечаю: «Воды». Он налил стакан воды, выпил и спрашиваю: «А еще можно?» Когда выпил весь этот графин, у него был ненавидящий взгляд», — вспомнил Соколов.

Накануне к актеру приехали друзья, с которыми они «хорошо погулял». Из-за этого артист лег спать лишь под утро, а в аудиторию он пришел в состоянии жуткого похмелья. В МХАТ тогда его так и не взяли.

«Когда я с ним снимался, спросил как-то при встрече: "Помните, вы меня тогда не взяли?" – "Помню. Андрюш, знаешь, накануне был на дне рождения у друга. А графин утром был один. А еще понял, что мне не нужен такой студент, вдвоем нам нет места во МХАТе"», – дополнил свой рассказ Соколов.



