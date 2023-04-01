Номинированный на «Оскар» кинорежиссер Перельман снимет сериал о гибели известного миллионера

Номинант на главную кинематографическую премию в США «Оскар» Вадим Перельман планирует снять документальный сериал о смерти знаменитого миллионера.

Режиссер фильмов «Урок Фарси» и «Дом из песка и тумана» готовит новый криминальный сериал под названием «Дом без стен». Эта картина основана на американском подкасте «Ад в раю». Проект состоит из четырех серий.

В сериале зрителям расскажут о трагической, загадочной смерти миллионера Джона Бендера, который построил шикарный особняк в Коста-Рике. Вскоре туда мужчина переехал с супругой Энн. В 2010 году его нашли застреленным в лесу. В случившемся обвиняют супругу Джона.

«Мы очень рады, что опытный и талантливый режиссер Вадим Перельман будет руководить документальным проектом», — сообщил продюсер Фил Виардо.