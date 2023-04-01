Опубликован список экстрасенсов, которые сразятся в «Битве сильнейших» на канале ТНТ

Сегодня на канале ТНТ выйдет первый выпуск нового мистического и завораживающего проекта «Экстрасенсы. Битва сильнейших». Участие в шоу примут самые одаренные экстрасенсы.

Также накануне в Сети был опубликован список участников реалити-проекта. Сообщается, что самыми яркими представителями очередного сезона шоу станут братья Шепс — Александр и Олег, ясновидящая Лина Джебисашвили и чернокнижник Дмитрий Матвеев. Составят им конкуренцию ведьмы Виктория Райдос, Надежда Шевченко, Марьяна Романова. Кроме того, за звание самого сильного экстрасенса в этом сезоне поборются аланский провидец Константин Гецати и темный маг Влад Череватый.

Ведущим программы который год является ведущий Марат Башаров. Ранее в интервью бессменный рулевой шоу заявил, что он поражен происходящим и добавил, что участники обязательно смогут удивить зрителей.