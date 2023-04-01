Певица Полина Гагарина продолжает конфликт с Бастой и Беляевым на телешоу «Голос»

Исполнительница Полина Гагарина не перестает конфликты с другими звездными судьями на отборочных турах вокального телешоу «Голос». Члены жюри, среди которых есть единственная женщина, не упускают возможности пошутить над артисткой. Также певице тяжело заполучить в свою команду самых сильных участников, поскольку в этом сезоне вокалисты в наставники предпочитают или Басту, или Владимира Преснякова.

Вы общаетесь, может, созвонились бы вечером, друг с другом поговорили, — возмутилась Гагарина во время очередных шуток над ней, где Полине Беляев и Баста не дали слова вставить.

Баста разрядил обстановку. Рэпер пошутил, что они сильно устают, поэтому по вечерам звонят друг другу, но только молчат в трубку.