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Певица из РФ Наташа Королева в дерзком мини-платье поздравила с юбилеем Владимира Винокура

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Певица из РФ Наташа Королева в дерзком мини-платье поздравила с юбилеем Владимира Винокура
Знаменитости
Фото из открытых источников

Вчера, 31 марта 2023 года, Владимир Винокур отпраздновал 75-летний юбилей. На торжестве засветилась Наташа Королёва. Певица много лет дружит с артистом.

Винокур отпраздновал день рождения в столичном ресторане. Банкетный зал украсили в золотых и серебристых тонах. По периметру зал украшали надписи с пожеланиями юбиляру и стояли большие инсталляции. Изюминкой вечера стал четырёхъярусный торт, который был украшен блестками и шарами.  Винокур преподнес всем гостям подарок. Он спел композицию Серова «Осенняя роса».

Из знаменитостей на праздничном ужине присутствовали Лев Лещенко, Владимир Машков, Наташа Королёва. Для выхода в свет певица подобрала дерзкое красное мини-платье. Образ она дополнила красными туфлями на высокой шпильке. Волосы слегка накрутила и сзади прихватила.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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