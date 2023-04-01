Yandex.RTB

Певица Севиль Валиева призналась, что не обижается, когда ее путают с Анной Asti

Image 16+
Певица Севиль Валиева призналась, что не обижается, когда ее путают с Анной Asti
Знаменитости
Фото из открытых источников

Во время очередного светского мероприятия журналистка перепутала Севиль Велиеву с ее предшественницей в дуэте Artik & Asti Анной Дзюбой (Анна Asti). Последняя начала строить сольную карьеру после ухода из коллектива. Ролик с беседой был опубликован в Телеграм-канале «Звездач».

В ответ на слова корреспондента Севиль ее поправила, сделав вид, что якобы обиделась. Но позже звезда сразу улыбнулась и попросила из-за произошедшего не переживать.

«Ну чего? Это нормально, нет ничего страшного. Периодически путают», — отметила Велиева.

Также девушка добавила, что не обижается, когда ее путают Дзюбой. У артистки есть собственное мнение, поэтому уверяет, что не рассердится, даже если ее назовут «табуреткой, стулом, Татьяной».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Певица Севиль Валиева призналась, что не обижается, когда ее путают с Анной Asti

Сегодня, 10:48

«Вокруг ТВ» напоминает о трагических судьбах 12 самых ярких участников телешоу «Битва экстрасенсов»

Сегодня, 10:32

Финалистка шоу «Голос» Ольга Задонская сравнила Полину Гагарину с сигналом «SOS по жизни»

Сегодня, 10:19

StarHit: Артист из России Николай Басков высказался о неловком выступлении с Монсеррат Кабалье

Сегодня, 10:00

Die Welt: Новый немецкий фильм по роману Ремарка выглядит как оправдание Германии за войну

Сегодня, 09:46

Номинированный на «Оскар» кинорежиссер Перельман снимет сериал о гибели известного миллионера

Сегодня, 09:39

Телеведущий Дмитрий Шепелев впервые за долгое время показал свою новую невесту Екатерину

Вчера, 22:35

«StarHit» проинформировал, почему Юрий Кузнецов ушел из сериала «Литейный», когда остепенился Нилов и чем больна Мельникова

Вчера, 22:23

Беременная первенцем актриса Зепюр Брутян проинформировала о приеме у своего врача

Вчера, 22:18

Роковая порнозвезда Сторми Дэниелс погубила Дональда Трампа за $130 тысяч

Вчера, 22:06

Вдова лидера группы «Король и Шут» Горшенева требует извинений от создателей скандального сериала

Вчера, 21:48

Лера Кудрявцева показала Иосифа Пригожина в студии телешоу на фоне слухов об увольнении

Вчера, 19:54

Певица Саша назвала артиста РФ Филиппа Киркорова «уродцем», на которого люди «ходят посмотреть»

Вчера, 19:38

Татьяна Буланова заявила, что не дает своему молодому жениху поводов для ревности

Вчера, 19:32

Певица Рита Дакота обвинила продюсера Константина Меладзе в издевательствах на шоу «Фабрика звезд»

Вчера, 19:23

Наталья Подольская пришла на шоу «Голос» в честь дня рождения Владимира Преснякова

Вчера, 19:15

«Вокруг ТВ»: Сергей Лазарев рассказал, как отметит свой день рождения

Вчера, 19:08

Лайма Вайкуле пожаловалась на хейтеров, которые критикуют ее за русский язык

Вчера, 19:03

Креативный продюсер «Импровизации» заявил, что у участников телешоу осталась «травма» от КВН

Вчера, 18:45

Бежавшие из РФ певицы Брежнева и Лобода занимаются гастролями и волонтерством

Вчера, 17:09

Константин Меладзе выставил на продажу русскоязычные хиты певицы Веры Брежневой
  • 29-03-2023, 14:02

Константин Меладзе выставил на продажу русскоязычные хиты певицы Веры Брежневой

Песни на русском языке, которые были написаны композитором Константином Меладзе для Веры Брежневой и его поп-группы «ВИА Гра» в том числе, были

Ходаренок заявил, что в основу контрнаступления ВСУ положено три слова - «ошеломить, парализовать, разгромить»
  • 29-03-2023, 11:08

Ходаренок заявил, что в основу контрнаступления ВСУ положено три слова - «ошеломить, парализовать, разгромить»

Военный эксперт, полковник в отставке Михаил Ходаренок во время недавнего эфира на федеральном телеканале посетовал на то, что поставки вооружений

Экс-министр обороны ДНР Стрелков предупредил ВС РФ о угрозе прорыва ВС Украины фронта на юге
  • 29-03-2023, 13:54

Экс-министр обороны ДНР Стрелков предупредил ВС РФ о угрозе прорыва ВС Украины фронта на юге

Экс-глава Минобороны ДНР (Донецкой Народной Республики) Игорь Стрелков считает, что ВС Украины создали ударный кулак. По мнению эксперта, существует

StarHit.ru: певица Кристина Орбакайте вспомнила наставления своей матери, Аллы Пугачевой
  • 29-03-2023, 21:14

StarHit.ru: певица Кристина Орбакайте вспомнила наставления своей матери, Аллы Пугачевой

Алла Пугачева больше года живет в Израиле. Примадонну регулярно критикуют за поддержку ее молодого мужа-юмориста. Достается иногда дочери артистки

Ангелина Вовк заявила, что Филиппу Киркорову нужно быть сдержаннее во время концертов
  • 29-03-2023, 14:14

Ангелина Вовк заявила, что Филиппу Киркорову нужно быть сдержаннее во время концертов

Российская телеведущая Ангелина Вовк в разговоре с корреспондентами рассказала, как закончилось их общение с Филиппом Киркоровым. По словам народной

Моргенштерн* выступил с песней SHAMANа «Я русский»
  • 29-03-2023, 11:34

Моргенштерн* выступил с песней SHAMANа «Я русский»

Рэпер Алишер Моргенштерн* (признан иноагентом) исполнил популярную песню "Я русский", автором которой является российский певец SHAMAN (Ярослав

Интересная информация
В Амстердаме собираются запретить TikTok работникам администрации
  • 29-03-2023, 14:53

В Амстердаме собираются запретить TikTok работникам администрации

Нидерландское издание NL Times сообщает, что политическое руководство столицы Голландии Амстердама приняло решение запретить работникам администрации

Азаров выразил мнение о целях Польши
  • 29-03-2023, 11:48

Азаров выразил мнение о целях Польши

Занимавший раннее должность руководителя правительства киевского режима Николай Азаров выразил мнение о целях польского политического руководства в

Петербуржцы хотят видеть Беглова на прямых линиях с горожанами вместо его «замов»
  • 30-03-2023, 17:44

Петербуржцы хотят видеть Беглова на прямых линиях с горожанами вместо его «замов»

Жители Северной столицы требуют, чтобы на прямых линиях появлялся губернатор Александр Беглов, а не его заместители. Напомним, следующее мероприятие

У женщин вырастут пышные усы и борода: самый опасный напиток назвали медики
  • Вчера, 12:20

У женщин вырастут пышные усы и борода: самый опасный напиток назвали медики

Россиянам рассказали, как пиво может поменять внешность женщины и мужчины. Пенный напиток приводит к излишней волосатости у дам и появлению груди у