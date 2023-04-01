Певица Севиль Валиева призналась, что не обижается, когда ее путают с Анной Asti

Во время очередного светского мероприятия журналистка перепутала Севиль Велиеву с ее предшественницей в дуэте Artik & Asti Анной Дзюбой (Анна Asti). Последняя начала строить сольную карьеру после ухода из коллектива. Ролик с беседой был опубликован в Телеграм-канале «Звездач».

В ответ на слова корреспондента Севиль ее поправила, сделав вид, что якобы обиделась. Но позже звезда сразу улыбнулась и попросила из-за произошедшего не переживать.

«Ну чего? Это нормально, нет ничего страшного. Периодически путают», — отметила Велиева.

Также девушка добавила, что не обижается, когда ее путают Дзюбой. У артистки есть собственное мнение, поэтому уверяет, что не рассердится, даже если ее назовут «табуреткой, стулом, Татьяной».