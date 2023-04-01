Поклонники актрисы Светланы Ходченковой подозревают ее в разрыве отношений с возлюбленным

Светлана Ходченкова тщательно хранит все, что связно с ее личной жизнью. Однако, несмотря на это, некоторое время назад в СМИ активно распространились слухи о новом романе звезды театра и кино. Актрису заметили на одном из светских мероприятий с неизвестным мужчиной. После премьерного показа многосерийного фильма «Актрисы», где одну из главных ролей сыграла артистка, стали появляться сплетни, что ее сердце снова свободно.

Дело в том, что на красной дорожке Светлана появилась одна. Пользователи стали соболезновать Ходченковой, которая к 40 годам не смогла создать полноценную семью.

Актриса некоторое состояла в браке с Владимиром Яглычем. У ее также была неудачная помолвка с Георгием Петришиным. Сейчас мужчина счастлив в браке с Алесей Кафельниковой.