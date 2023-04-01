«РИА Новости» сообщает, как живут сбежавшие из РФ братья Константин и Валерий Меладзе

Братья Константин Меладзе и Валерий Меладзе не поддержали власти РФ касательно решения по СВО. Они уехали из России. Сообщается, что Константин расстался с Верой Брежневой. Поклонники заметили, что певица из Украины не публикует совместные фото. Также выяснилось, что дом супругов в Подмосковье выставлен на продажу за 300 млн рублей.

Пара не подтверждает и не опровергает эти слухи. Музыкант переехал на свою виллу в Италию. Где сейчас его супруга, нет информации.

Валерий Меладзе также покинул Россию. Певец заявил, что желает сменить сферу деятельности, но при этом по-прежнему нередко выступает в России.

После скандала на корпоративе в Дубае, выступления исполнителя в РФ отменяют. Счета музыканты заблокированы за неуплату налогов. Поговаривают, жена артиста Альбина Джанабаева живет в подмосковном особняке. Где сам Валерий, неизвестно.