Российские пранкеры Лексус и Вован выдали замуж Грету Тунберг за сына Уилла Смита

Пранкеры из РФ Вован и Лексус в честь 1 апреля Дня дурака опубликовали в Телеграм-канале авторскую программу "Шоу ВиЛ", в которой "организовали" свадьбу между экоактивисткой Гретой Тунберг и сыном всемирно известного актера Уилла Смита Джейденом. Американский артист в программе имел разговор с "Гретой и отцом девушки Сванте". Они объяснили Смиту, что дети "друг друга" любят, ждут ребенка, поэтому планируют заключить брак.

"Супер. Учитывая это все, я буду счастлив. Буду счастлив увидеть Грету Смит. Давайте по этому поводу напишем музыку. У нас есть много планов", — ответил Уилл.

К слову, сам Джейден принял участие в розыгрыше звездного отца и "обрадовал" его информацией о бисексуальности. Эта новость для актера оказалась не очень приятной, несмотря на толерантность американского общества.