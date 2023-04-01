Российский артист, бывший участник поп-группы Smash Сергей Лазарев рассказал, что он решил отказаться от всех светских вечеринок ради детей.

Певец воспитывает двоих детей. От многого артисту приходится отказываться. Лазарев вынужден урезать время посещения светских мероприятий для того, чтобы больше времени проводить с маленькими наследниками.

"Я люблю отдыхать с детьми, каждый раз внутреннее с самим собой договариваюсь, что поездка полностью для детей и посвящена только им", — признался Сергей.

Отметим, что долгое время певец скрывал рождение рождение детей от суррогатной матери. Сейчас он лишний раз не показывает малышей посторонним и не раскрывает подробности личной жизни.