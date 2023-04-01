Сергей Лазарев рассказал о новом сезоне популярного шоу «Ну-ка, все вместе»

Не так давно закончился очередной сезон популярного телешоу «Ну ка, все вместе». Победителем данного проекта стал артист Сергей Павловский.

Несмотря на то, что завершилась передача относительно недавно, поклонники вовсю интересуются, будет ли продолжение. Главный музыкант программы Сергей Лазарев в своих соцсетях раскрыл тайну. Он написала фанатам, что началась работа над новым сезоном шоу. Ко всему прочему, по словам Лазарева, даже стартовал отбор участников.

«Ждем талантливых исполнителей, которые захотят о себе заявить и выступить перед звездной “сотней”», - отметил Сергей.

Стоит добавить, что экс-солист группы Smash! в течение последних пяти лет является бессменным наставником вокального проекта.