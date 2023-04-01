Супруга Стаса Михайлова Инна поделилась редким фотоснимком семьи в полном составе

Стас Михайлов вместе со своей женой Инной живет в счастливом браке более 15 лет. В семье народного артиста есть шестеро детей.

В своих социальных сетях бизнесвумен решила поделиться редкими фотоснимками с подросшими наследниками. Инна собрала всю семью вместе. После расставания с близкими женщина пожаловалась на то, что скучает. На снимках жена Михайлова запечатлена с сыном Андреем Канчельскисом с женой Кэти Гавелас, дочерьми Иванной, Марией и Евой.

На фото присутствует глава семейства. У 53-летнего артиста двое взрослых детей от первого брака — Дарья и Никита. С Инной у них родились дочери Мария и Иванна.

Однако Михайлов принимал участие в воспитании детей своей возлюбленной от прошлых отношений со спортсменом Андреем Канчельскисом - сына Андрея и наследницу Еву.