«Вокруг ТВ» напоминает о трагических судьбах 12 самых ярких участников телешоу «Битва экстрасенсов»

1 апреля 2023 года выйдет новый сезон самого мистического шоу «Битва экстрасенсов». Но не со всеми самыми яркими героями предыдущих сезонов зрители встретятся, ведь некоторых нет в живых, а другие испытывают проблемы в жизни.

Николь Кузнецова, которая снималась в 16 сезоне, страдает серьезным заболеванием. Дария Воскобаева также переживает сложный период в своей жизни.

Максим Левин (участник 22 сезона) столкнулся с криминальным прошлым и даже пережил близкую к смерти ситуацию.

Елена Ясевич из 12 сезона скончалась в минувшем году в 43 года при трагических обстоятельствах.

Жизнь Илоны Новоселовой из 7 сезона окутана мистическими событиями. Умерла она, выпав из окна, в возрасте всего 29 лет.

Константин Ямпольский, экстрасенс 10 сезона, погиб в 33 года.

Юрий Испарьянц также умер в 35 лет.

Александр Агапит из 4 сезона не стало в 43-летнем возрасте.

Эксперт шоу Михаил Виноградов умер на 83 году жизни.

Бессменный скептик Сергей Сафронов уволен из проекта после ряда скандальных подробностях телешоу.