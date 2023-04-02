32-летняя телеведущая Ида Галич снялась в одном кружевном белье

Ида Галич показала свою фигуру в кружевном белье. Блогер продемонстрировала результат похудения в соцсети. Телеведущая нарядилась в розовое кружевное белье. Снимок был сделан в квартире, на кровати перед зеркалом.

Есть много вопросов о питании, весе, результатах. Позже расскажу все в Telegram, - написала Галич.

Телеведущая регулярно делится с фанатами подробностями из жизни. За беременность девушка набрала 22 килограмма. До сих пор Ида борется с лишними килограммами. В начале 2020 года звезда родила сына от блогера Алана Басиева. В конце года супруги развелись. Стоит также сказать, что знаменитость занималась в свое время йогой и боксом. Также недавно она увлеклась танцами на пилоне. Это дает как хорошие результаты по фигуре, так и психоэмоциональную разгрузку.