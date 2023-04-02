Сообщается о переговорах между президентами Египта и Сирии

Американское издание «The Wall Street Journal» сообщает о ведущихся переговорах между политическими руководителями Египта и Сирии по вопросу о налаживании официальных дипломатических отношений между двумя государствами. Официальные дипломатические отношения между Египтом и Сирией были прекращены более десяти лет назад.

Ранее СМИ уже сообщали о намерении политического руководства этих государств опять наладить между собой официальные дипломатические отношения.

Теперь американское издание сообщает, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и президент Сирии Башар Асад планируют встретиться между собой в апреле текущего года.