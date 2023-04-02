Артист Филипп Киркоров поздравил певца Сергея Лазарева с 40-летием на борту самолета

Филипп Киркоров весьма необычно поздравил с днем рождения Сергея Лазарева. В микроблоге поп-король поделился роликом, на котором он вместе с другими пассажирами самолета дарит свои пожелания коллеге.

Вчера Лазареву исполнилось 40 лет. Многие звезды в Сети оставили певцу теплые слова. Но больше всех остальных выделился Киркоров. Филипп Бедросович записал видео на борту воздушного судна. Самолет направлялся в Красноярск из Иркутска.

"Дорогой Сережа, наступило 1 апреля — твой день рождения. Я в самолете. 40 лет — высота, поэтому поздравление тебе тоже с высоты," - отметил поп-король.

После этого пассажиры вместе с артистом спели праздничную композицию для знаменитого именинника. В комментариях к экс-солист Smash!! признался, что он «обалдел». также певец поблагодарил «дорогого друга и учителя» за такой «огенный» подарок.