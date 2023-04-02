Yandex.RTB

Артист Филипп Киркоров поздравил певца Сергея Лазарева с 40-летием на борту самолета

Image 16+
Артист Филипп Киркоров поздравил певца Сергея Лазарева с 40-летием на борту самолета
Знаменитости
Фото из открытых источников

Филипп Киркоров весьма необычно поздравил с днем рождения Сергея Лазарева. В микроблоге поп-король поделился роликом, на котором он вместе с другими пассажирами самолета дарит свои пожелания коллеге.

Вчера Лазареву исполнилось 40 лет. Многие звезды в Сети оставили певцу теплые слова. Но больше всех остальных выделился Киркоров. Филипп Бедросович записал видео на борту воздушного судна. Самолет направлялся в Красноярск из Иркутска.

"Дорогой Сережа, наступило 1 апреля — твой день рождения. Я в самолете. 40 лет — высота, поэтому поздравление тебе тоже с высоты," - отметил поп-король.

После этого пассажиры вместе с артистом спели праздничную композицию для знаменитого именинника. В комментариях к экс-солист Smash!! признался, что он «обалдел». также певец поблагодарил «дорогого друга и учителя» за такой «огенный» подарок.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Конфликт Александра Новикова и Ларисы Долиной в «Три аккорда» завершился неожиданным признанием шансонье

Сегодня, 22:13

Лайма Вайкуле исполнила песни на русском языке на своем концерте во Флоренции

Сегодня, 22:07

МК: Преснякова впервые рассказала о судьбе переехавшего в США старшего внука Пугачевой

Сегодня, 22:01

Странное поведение певицы МакSим в Сочи повторилось на ее концерте в Твери

Сегодня, 21:51

Лариса Долина – победитель вокального шоу «Три аккорда 2023»

Сегодня, 21:41

Директор МакSим Назаров обвинил фанатов в оскорблении певицы

Сегодня, 21:33

Бомбу для Татарского заложили в статуэтку

Сегодня, 21:09

Захар Прилепин назвал погибшего военкора Владлена Татарского смелым человеком

Сегодня, 20:48

Иммунолог Крючков предостерег перенесших коронавирус пациентов об опасности «синдрома Костомарова»

Сегодня, 20:41

Артист Филипп Киркоров поздравил певца Сергея Лазарева с 40-летием на борту самолета

Сегодня, 18:33

Константин Хабенский вновь заявил о возвращении в кино

Сегодня, 18:21

Певица Валерия трогательно поздравила своего мужа Иосифа Пригожина с 54-м днем рождения

Сегодня, 18:12

Юморист Максим Галкин пожаловался на соседа в Израиле: «Что-то странное творится»

Сегодня, 17:53

Жена Макаревича раскритиковала нейрохирурга Кашеева за спасение женщин и детей России

Сегодня, 17:41

Блогер Мэддисон в ответ на претензии вдовы Горшка назвал его «наркоманом и деградантом»

Сегодня, 17:17

Блогер Мэддисон не увидел причин для недовольства сериалом «Король и Шут» от вдовы Михаила Горшка

Сегодня, 17:11

32-летняя телеведущая Ида Галич снялась в одном кружевном белье

Сегодня, 15:29

Племянник режиссера Андрея Кончаловского Дмитрий намерен отсудить у бывшей супруги 18 млн рублей

Сегодня, 15:22

Четырехлетняя дочь Леры Кудрявцевой Мария пожаловалась на тяжелую жизнь

Сегодня, 14:51

Похорошевшая дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина опубликовала видеоролик в роскошном образе

Сегодня, 14:38

МК: эпидемиологи в РФ предупредили о возможной вспышке бактериального менингита
  • Вчера, 18:49

МК: эпидемиологи в РФ предупредили о возможной вспышке бактериального менингита

Эпидемиологи предупреждают граждан о возможной вспышке бактериального менингита. Как рассказали специалисты, болезнь является крайне опасной.

В столице Урала массово приходят отказы на запись детей в первые классы
  • Вчера, 18:09

В столице Урала массово приходят отказы на запись детей в первые классы

В субботу, 1 апреля, в Екатеринбурге и иных городах Свердловской области начали запись детей в первые классы. Однако некоторые родители успели

«МК»: Стало известно о высокой смертности среди привитых от коронавируса COVID-19 в Великобритании
  • Сегодня, 17:24

«МК»: Стало известно о высокой смертности среди привитых от коронавируса COVID-19 в Великобритании

Европейские исследователи проанализировали смертность от коронавируса в Британии на основе статистики и пришли к шокирующим выводам. Оказывается, 90%

Вайкуле считает, что россияне не понимают шуток шоумена Галкина: «Им далеко до интеллекта Максима»
  • Вчера, 11:20

Вайкуле считает, что россияне не понимают шуток шоумена Галкина: «Им далеко до интеллекта Максима»

Недавно Максим Галкин (признан иноагентом) на своем концерте пошутил о Филиппе Киркорове в прозрачных колготках с головой ведущей Ольги Скабеевой в

Александр Ревва самостоятельно отменил все свои концерты в Москве, которые должны были состояться в апреле
  • Вчера, 15:41

Александр Ревва самостоятельно отменил все свои концерты в Москве, которые должны были состояться в апреле

Певцы и актеры, которые высказываются против проведения специальной военной операции, зачастую подвергаются осуждению российских властей и обычных

В столице Урала массово приходят отказы на запись детей в первые классы
  • Вчера, 18:09

В столице Урала массово приходят отказы на запись детей в первые классы

В субботу, 1 апреля, в Екатеринбурге и иных городах Свердловской области начали запись детей в первые классы. Однако некоторые родители успели

Интересная информация
Politico: Европе грозит катастрофа в связи с запретом на выращивание мака в Афганистане
  • Вчера, 14:58

Politico: Европе грозит катастрофа в связи с запретом на выращивание мака в Афганистане

Введенный талибами (запрещенная в РФ организация) запрет на выращивание мака на афганской земле приведет к катастрофическим последствиям, с которыми

"Девочка должна жить в семье": Пригожин высказался о ситуации с семьей Москалева
  • 31-03-2023, 16:40

"Девочка должна жить в семье": Пригожин высказался о ситуации с семьей Москалева

Дочь осужденного Алексея Москалева Мария должна жить в семье, констатировал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Он прокомментировал планы

У женщин вырастут пышные усы и борода: самый опасный напиток назвали медики
  • 31-03-2023, 12:20

У женщин вырастут пышные усы и борода: самый опасный напиток назвали медики

Россиянам рассказали, как пиво может поменять внешность женщины и мужчины. Пенный напиток приводит к излишней волосатости у дам и появлению груди у

По всей стране: ЧВК «Вагнер» запустила мобильные центры по набору в свои ряды
  • 31-03-2023, 00:16

По всей стране: ЧВК «Вагнер» запустила мобильные центры по набору в свои ряды

Мобильные центры по набору в ЧВК «Вагнер» начали работать по всей России. За ближайший месяц рекрутеры планируют посетить более 40 тыс. населенных