Блогер Мэддисон не увидел причин для недовольства сериалом «Король и Шут» от вдовы Михаила Горшка

Российский блогер Илья Давыдов «Maddyson» заявил, что у супруги покойного Михаила Горшенева (Горшка) не должно быть причины для недовольства новым телесериалом «Король и Шут». Как объяснил блогер, при жизни артист был действительно «агрессивным наркоманом».

«Горшок — наркоман, деградант. Посмотрите на его интервью, это вообще... Я не знаю даже, что о нем еще можно снять. Разве семь смертей от наркотиков», — сказал Давыдов.

На критику Ольги в сторону фильма, которая отметила, что он порочит имя муж, блогер Мэддисон ответил:

«Че, он детей спасал, был достойным человеком, делал интересную музыку, в конце то концов? Я не понимаю. Наркоман, который связать не мог и двух слов. Очень агрессивный».