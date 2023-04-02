Бомбу для Татарского заложили в статуэтку

В Петербурге в результате сегодняшнего теракта скончался военкор Владлен Татарский. Он из зоны СВО записывал видео в цикле "Вечерний Владлен" практически ежедневно. В ролик проводил разбор боев, а также публиковал советы мобилизованным.

Взрыв прогремел в "Стритфуд-баре", на Университетской набережной Петербурга. Самодельное взрывное устройство принесла в заведение некая девушка, замаскировав предварительно бомбу в статуэтку. Она вручила презент Татарскому, который прибыл в город на творческий вечер.

Отмечается, что мощность взрывного устройства составляет более 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Раненых насчитывается не менее 20 человек.

Владлен Татарский –это псевдоним блогера. Настоящее имя - Максим Фомин.