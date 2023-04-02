Четырехлетняя дочь Леры Кудрявцевой Мария пожаловалась на тяжелую жизнь

Лера Кудрявцева поделилась с поклонниками забавным видео со своей 4-летней дочерью. В личном микроблоге ведущая решила объяснить, почему девочка никак не может поиграть в куклы.

У теледивы есть взрослый 32-летний сын, которого она родила от музыканта Сергея Ленюка. Когда в 20 лет Лера впервые стала мамой, она не могла уделять своему ребенку много времени, поскольку заботилась о карьере. Сейчас Кудрявцева посвящает 4-летней наследнице все свободное время. Звезда улавливает перемены в настроении Марии, поэтому поинтересовалась у девочки, почему не она развлекается с игрушками.

"Да потому что то спать, то кушать, то гулять, то опять спать, гулять, кушать," ответила малышка маме.

Кудрявцева объяснила, что ее дочери некогда играть. Девочка только кивнула и эмоционально сказала, что мама «прекрасно все сама знает».