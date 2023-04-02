Директор МакSим Назаров обвинил фанатов в оскорблении певицы

Директор певицы МакSим (настоящее имя Марина Максимова) Павел Назаров ответил поклонникам, которые потребовали дать исполнительнице немного времени, чтобы отдохнуть от выступлений и восстановить свое здоровье. В своей соцсести он написал, что артисты сами должны решать, нужно ли им выступать перед публикой.

«Бывают такие случаи, когда по некоторым причинам концерт отменяют. Бывают случаи, когда исполнитель ради зрителей выходит на сцену несмотря ни на что», — отметил Назаров.

Также директор артистки обвинил фан-клуб в том, что во время отъезда МакSим из Твери поклонники не попрощались, ограничившись флешмобом. Таким образом они якобы «оскорбили артиста и его команду».

«Фан-клуб занимался организацией гнусного флэшмоба, для них и определенных персон хочется найти путь к реализации. А что вы сделали? Что для других создали?» - возмутился продюсер.