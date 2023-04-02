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Дочь солиста «Руки вверх» Жукова снимается в кино

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Дочь солиста «Руки вверх» Жукова снимается в кино
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Фото из открытых источников

Сергей Жуков стал продюсером новой кинодрамы “Плакса”. СТС совместно с «РУКИ ВВЕРХ! Продакшн» начали съёмки  «Плаксы». Главная роль досталась дочери артиста – 15-летней Нике, которая учится заочно в школе и решила стать актрисой. 

По сюжету сериала, бизнес отца Маши прогорает, все переезжают из столицы к бабушке в город Новоморск. После элитной школы на Рублёвке девушке смириться с уставом провинциальной школы непросто. Одноклассники Маши во главе с лидером школы не в восторге от новенькой ученицы и решают сделать ее жизнь невыносимой. Травля ужесточилась, когда подросток влюбилась в парня Крис и планирует создать свой бэнд.

Аналогию с «Ранетками» проводят из-за того, что «Плакса» – не только сериал, а и музыкальная группа. В каждой серии будет трек и видеоклип, специально созданный для сериала.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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