Константин Хабенский вновь заявил о возвращении в кино

Художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский сообщил о том, что в ближайшее время сделает «небольшие заходы в кино». В комментариях журналистам актер отметил, что он не сможет взять большие роли из-за занятости театром.

«Больших проектов нет, маленькие заходы в фильмы планирую осуществить весной. Потихоньку надо возвращаться, работать в кино», — говорит Хабенский.

Отметим, что с 31 марта по 8 апреля МХТ находится на гастролях в Петербурге. Театр уехал в Северную столицу со спектаклем «Дядя Ваня» Азарова, поставленным по пьесе Чехова. Премьера постановки в столичном театре прошла в середине марта.

Также актеры выступят с комедией «№13D», спектаклем «Не покидай свою планету», постановкой «Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена», спектаклем Стоянова «Игра в «Городки» и другими проектами.