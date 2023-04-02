Иммунолог Крючков предостерег перенесших коронавирус пациентов об опасности «синдрома Костомарова»

Некоторые пациенты, которые перенесли ковид, могут стать жертвами так называемого «синдрома Романа Костомарова», ухудшающего кровоток в конечностях. Об этом проинформировал врач-иммунолог Андрей Крючков.

По словам специалиста, кровоток у постковидных пациентов хуже, чем у тех людей, которые не болели коронавирусом. Наиболее сильно страдает от вируса кровоснабжение конечностей, отметил эксперт.

Также врач подчеркнул, что переболевшим COVID-19 не нужно игнорировать ни в коем случае покалывание в пальцах, усталость в конечностях и выпадение волос.

Как говорит иммунолог, вышеперечисленные симптомы могут говорить о нарушении кровообращения, поэтому обязательно надо как можно быстрее обратиться к врачу, чтобы не повторить судьбу фигуриста Романа Костомарова.