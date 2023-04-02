Кинофильм, поразивший даже США: неизвестное о советской картине «Москва слезам не верит»

Некоторые неизвестные факты о кинофильме «Москва слезам не верит», поразившем даже США, которые не пропустила цензура.

Сегодня драма кажется нам скромной по своей эротической нагрузке. Но когда картина появилась на экранах, стала шокирующим откровением из-за провокационных сцен. Изначально были еще более провокационные эпизоды, которые вызвали у цензоров ужас.

Чиновники из Госкино вырезали 60 минут материала. Владимир Меньшов пошел на уступки и отказался от «неморальной» сцены с Олегом Табаковым, который сыграл любовника Кати. Эпизоды с его участием сняли, несмотря на значительную роль героя в оригинальной версии ленты.

Свидание Катерины со своим любовником было более содержательный и продолжительным. Цензоры уверяли, что «аморальный» эпизод может приведет в ужас неподготовленных советских зрителей. К тому же главная героиня имела роман с женатым мужчиной, а добавление сцен с откровенным прелюбодеянием могло вызвать серьезные последствия.

Также из фильма вырезали эпизод, где Тихомирова приняла душ. В конечном итоге советские телезрители увидели только намеки на интимные подробности, хотя в оригинальной версии подобных моментов было намного больше.