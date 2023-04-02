Конфликт Александра Новикова и Ларисы Долиной в «Три аккорда» завершился неожиданным признанием шансонье

Финал седьмого сезона проекта «Три аккорда» запомнится зрителям примирением Ларисы Долиной и Александра Новикова. Отношения знаменитостей начались со скандала. Шансонье артистке запретил исполнять песню Александра Розенбаума под названием «Гоп-стоп», поскольку ему не понравилась манера пения певицы. Но остался артист поражен тем, как она представила композицию «Дай Бог» на стихи Евтушенкова.

Как признался сам шансонье, автор текста остался бы «на нерве», если бы услышал, как ее спела Лариса Александровна. Новиков также добавил, что такое сложное произведение «нельзя шепотом петь», хотя «нельзя кричать».

Артист добавил, что не может подобрать слов, поскольку Долина не спела, а «явила это стихотворение». За такое мастерство исполнительницу можно только поблагодарить. При этом бард поставил Долиной высшую оценку, которую всю передачу тщательно берег.