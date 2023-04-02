Лайма Вайкуле исполнила песни на русском языке на своем концерте во Флоренции

Лайма Вайкуле с русскими песнями выступила во Флоренции. Она появилась на частном концерте в отеле Палаццо Портинари Сальвиати.

Как видно на опубликованных роликах, 69-летняя артистка исполнила русскоязычные песни «Я за тебя молюсь», «Акапулько». Также прозвучал главный хит певицы «Вернисаж», однако в новой аранжировке.

Незадолго до своего выступления Народная артистка Латвии пожаловалась, что хейтеры ей пишут негативные комментарии. В интервью Лайма заявила, что многие недоброжелатели советуют прекратить говорить и петь на русском языке, хотя сами пишут с грамматическими ошибками.

Как добавила Вайкуле, в Риге, где она живет, «места для хамов» нет. Эстрадная звезда подчеркнула, что не сможет пригласить хейтеров в Прибалтику, поскольку их не примут из-за такого поведения.