Лариса Долина – победитель вокального шоу «Три аккорда 2023»

В воскресенье, 2 апреля, на экраны вышел десятый выпуск седьмого сезона вокального шоу «Три аккорда». Проект транслировал Первый канал.

Сегодня состоялся финал. Журили его Любовь Успенская, Александр Новиков, Сергей Трофимов, Александр Розенбаум. Все участники удивили яркими номерами, но когда пришло время подводить итоги, интриг не было. Как многие предполагали в начале, в шоу «Три аккорда» первое место заняла Лариса Долина. Она получила 202 балла.

На втором месте оказались Евгений Гор и Валерий Яременко с 200 баллами. Третье место досталось Александру Олешко (196 баллов). Последнее место - у экс-солистки «Тату» Лены Катиной (174 балла).

Настасья Самбурская получила в шоу «Золотой гитарный гриф» от радиостанции «Шансон». Евгению Гору достался приз зрительских симпатий, а Екатерине Гусевой – приз членов жюри.