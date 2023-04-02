Максим Галкин* пожаловался на соседа в Израиле: «Что-то странное творится»

На своем концерте в США юморист Максим Галкин* (в России был признан иноаентом) признался, что в Израиле пристрастился к наркотикам. Виноват в этом сосед стендап-комика, который с 10 утра до 6 вечера курит марихуанну.

Известно, что после начала специальной военной операции на Донбассе и Украине Галкин* со своей семьей решил бежать в "безопасный" Израиль. Во время выступлений в США Максим три раза подчеркнул о том, что считает теперь эту страну своей родиной. Также муж Примадонны заявил, что его сосед целый день курит марихуану, а дым от нее попадает на другие участки. По словам шоумена, после вдыхания дыма у него понимается настроение.

Что-то странное творится, - сказал он аудитории.