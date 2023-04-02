Минобороны России: в зоне СВО совместно выступили Юлия Чичерина и Ансамбль песни и пляски ЦВО

Юлия Чичерина выступила с Ансамблем песни и пляски ЦВО в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом информирует Минобороны в своем Телеграм-канале.

Заслуженная артистка спела новые хиты для военнослужащих. Также на сцене прозвучали написанные по стихам Александра Проханова песни. Среди них были такие композиции как: «Русский лес», «По дороге фронтовой», «Марш русского Донбасса». После окончания концерта военным вручили письма со словами поддержки от школьников и неравнодушных жителей России.

Напомним, в феврале артисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа уже выступали в зоне СВО с концертом для бойцов. Артисты приятно удивили бойцов, солдаты пели вместе с ними.

Чичерина же была удостоена нового звания. Теперь она «Заслуженный артист Российской Федерации». Соответствующий указ Владимир Путин пописал 19 октября 2022 года.