Блогер Мэддисон в ответ на претензии вдовы Горшка назвал его «наркоманом и деградантом»

Илья Maddyson Давыдов порассуждал о новом фильме «Король и Шут», снятом о российской группе. Во время трансляции блогер заявил, что он не понимает претензий жены «Горшка», которая почему-то недовольна образом супруга.

Вообще "Королем и Шутом" не интересуюсь. В принципе, это одна из самых *** групп, просто отвратительная говнарская музыка. Горшок наркоман, деградант какой-то. Посмотрите интервью, это вообще (покрутил пальцем у виска). Я не знаю, что можно о нем снять. Семь смертей.

Я прочел, его жена недовольна, что некрасиво показали мужа в сериале. А че, детей он спасал, достойным человеком был, что ли, интересную музыку делал? Я не понимаю. *** наркоман, двух слов не мог связать. А еще агрессивный, - сказал стример Мэддисон.